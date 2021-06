Julgelt silmapaistev elamine väljast ja seest

Täpsemalt asub renoveeritud hoone Kristiine City uuselamurajoonis Ratsuri majas. 1915. aastal ehitatud paekivist seintega tallihoone on saanud uue kuue ja sisu ning on ümber ehitatud moodsaks ja omapäraseks korterelamuks. Hoone juurde kuulub ka roheline ja hubane hooviala. Omanäoline suurte ruudustatud akende ja paekivist seintega uusarendus ühendab harmooniliseks tervikuks endise tallihoone ning modernse uus-hollandi stiilis uusehitise.

Kui hing soovib midagi erilist, siis see on üks hea näide sellest, kuidas vanast hoonest saab uue ja erilise — see on unikaalne projekt nii seest kui ka väljast.

Astume sisse korterisse, mis on mõeldud üürikorteriks. Interjööri loomisel keskendutigi just sellele, et lahendus sobiks nii üksikisikule, paarile kui ka lastega perele.

Ruumi on siin 65 m2, kuhu on paigutatud kolm tuba läbi kahe korruse ja tegemist on nurgapealse korteriga, kuhu kuulub ka mõnus terrass. Ideaalne koht, kus koos sõpradega suveõhtuid veeta. Elutoas on võimalik mõlemad aknad avada ja tekitada niimoodi terrassile ruumipikendus.

Hea tulemuse saavutamiseks tuli olemasolev ruumiplaan põhjalikult läbi mõelda: kust kulgevad peamised käiguteed, missuguste mõõtmetega mööbel sobitub siia kõige paremini, kuhu plaanida panipaigad ja kapid, kuhu tekib kasutamata ruum ning kuidas seda väikese korteri puhul nutikalt ära kasutada?

Näiteks sai selles korteris maksimaalselt ära kasutatud trepialune ruum — sinna sai loodud mahukas kapp. Kõige keerukam oligi selles elamises luua ja paigutada õigetesse kohtadesse erinevaid panipaiku, ilma et see ruumis liigselt rõhuma jääks. Nii on leitud lahendused mitmel pool, et tühjade nurkade-soppide asemel oleks kasulik kapp vms.