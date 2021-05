Aasta Tehasemaja 2021 — anna hääl oma lemmikule!

Foto: Kollaaž / Aasta Tehasemaja 2021

Eesti Puitmajaliit ja –klaster korraldavad sel aastal juba 11. korda Aasta Tehasemaja konkurssi ehk parimate puidust tehasemajade valimist. Konkursi eesmärk on propageerida puitu kui mitmekülgset ehitusmaterjali ja tunnustada puitmaju, mis on valminud Eesti ettevõtete poolt – rõhk on aspektil "tehases toodetud".