Seitse vajalikku asja, mis võiks külalistetoas olemas olla

1. Värsked lilled

Värsked lilled tekitavad koheselt hubase ja õdusa ning oodatud tunde. Vali vaasi midagi hooajalist ja võimalusel hoopiski alati kaunid põllulilled. Lisaks lillede ilule, kannavad need ka tuppa mõnusat lõhna, mis ei tee kunagi paha!

Foto: Unsplash

2. Prügikast

Ole veendunud, et toas on olemas prügikast. Nii ei pea su oodatud külalised oma tekkinud prügi kilekottides hoidma. See pole silmale ilus ega eriti hügieenilinegi.

3. Riidepuud

Oled kindlasti tähele pannud oma enda tänulikkust, kui avastad külas olles, et on mõeldud ka riiete riputamisele. Kui toas on kapp, tee kindlaks, et saaksid sinna asetada ka mõned puidust riidepuud. Kui kappi pole, võiksid mõelda tuppa kokkupandava stange paigutamisele.

Foto: Eestis disainitud vildist riidepuu Woh, Lespetites.ee

4. Salvrätid

Pane tähele, mis on need asjad, mida ise hommikul ja õhtul ning öösitigi kasutada armastad. Ühed nendest on näiteks kindlasti salvrätid- head abimehed mitme tegevuse jaoks.

5. Rätikud

Kindlasti paiguta tuppa ka vähemalt kahes erisuuruses rätikud- üks suurem, millega on hea keha kuivatada ja üks väiksem käte, näo ja muu tarbeks.

Foto: Unsplash





6. Vesi

Väga tänuväärne žest on, kui viid külalistetuppa ka pudeli kvaliteetset vett ühes klaasidega. Paljud armastavad enne magama jäämist või esimese asjana hommikul, klaasikese vett juua. on tore, kui võõrustaja sellele mõelnud on.

7. Hommikumantel

Suur hommikumantel on samuti üks nendest asjadest, mille üle su külalised rõõmustaksid. See on hea endale ümber visata, kui näiteks öösel toast väljuma peab.

Külalistetoa sisustamisel pea silmas ennekõike iseennast ja natukene kõrvalseisja pilku. Käitu oma külalistega täpselt nii, nagu sooviksid, et sinuga käitutaks! Me kõik tahame tunda end oodatuna.

Allikas: Kinnisvara24.ee