Kui suur või väike peaks üks terrass ideaalis olema?

Foto: Shutterstock

Kellel veel oma hoovis või aiakeses terrassi ei ole, mõtleb ilmselt, et ka pisike istumisnurgake ajab asja ära. Ja eks ta ongi, sest mugavalt saab end sisse seada ka pisikesele pinnale. Samas kui ruumi on, siis miks mitte mõelda pisut suuremalt, et oleks rohkem liikumisruumi ja vabadust mööbliga mängida? Võib-olla oled aga tundnud tungivat vajadust pisike terras suuremaks ehitada? Vaatame lähemalt, kui suur peaks üks terrass olema, et oleks mugav toimetada.