Kolm head nippi, mille abil väike kodu näiliselt suuremaks muuta

1. Läbimõeldud värvivalik

Väikse ruumi võib palju avaramaks muuta tänu õigele värvivalikule. Hea valik on näiteks valge, kreemjas või helehall toon. Need muudavad ruumi helgemaks, jätavad sellest puhtama mulje ja muudavad ruumi visuaalselt suuremaks. Täiesti vastupidise efekti annavad tumedad värvid nagu must, tumehall ja tumesinine. Samuti teevad ruumi kitsamaks soojad toonid — oranžid, kollased, punased. Seega tasub eelistada jahedaid ja heledaid toone. Samuti tasub tillukeses ruumis vältida suuri tapeedimustreid ja liiga kirjusid pindu.

2. Nutikas asjade paigutus

Kitsastes oludes puuduvad sageli mahukad panipaigad, sest need võtavad ju ruumi. Lähenedes asjale loovalt, võib siiski majapidamises leiduvad vajalikud esimed siia-sinna ära mahutada, ilma et ruum väga ülekuhjatuna mõjuks.

Hea koht, kus asju nutikalt ära paigutada, on köök. Näiteks kasuta lisatööpinnana ratastel köögisaart, mille saad soovi korral mujale lükata. Vürtsid ja veiniklaasid saad riputada kappide alla seinale. Kapiuste sisemisele poolele saad kinnitada aga hoidjad, mille külge saad kinnitada erinevaid asju.

Ja muidugi tasub ruumi ka kokku hoida, et väärtuslikke ruutmeetreid jaguks mitme asja jaoks. Selles köögis on näiteks ruumi kokku hoitud söögilaua arvelt — söögilauana on ära kasutatud aknaalune, kus oli varem aknalaud. Tänu sellele sai köögi vastasseina paigutada suure ja mahuka kapi, kuhu mahutada nii köögitarbed kui ka puhastusvahendid ja muud suuremad asjad, mis mujale kappidesse ära ei mahu.

3. Mitmeti kasutatav mööbel

Kui põrandapinda napib, on oluline, et saaksid mööblit mitmeti kasutada. Seetõttu on mõistlik eelistada mööbliesemeid, mille sees on pisike panipaigake, kus asju hoiustada. Näiteks kui magamistuppa ei mahu riidekapp, siis saab panipaigana kasutada voodi alla käivaid sahtleid. Müüakse ka tumbasid, mille sees on panipaik. Tumbat saad samas kasutada jalgade toetamiseks või hoopis diivanilauana. Heaks lahenduseks on ka pikendatavad ja üksteise alla mahutuvad lauakesed.