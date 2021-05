Kui ise ei viitsi muru külvata, siis on heaks lahenduseks siirdmuru ehk muruvaip

Kauni aiamuruga viitsitakse vaeva näha. Aias võib eelistada mitmesugust muru — muru võib külvata ise seemnest või paigaldada siirdmuruna ehk muruvaibana. Siirdmuru on ette kasvatatud rullikeeratuna transporditav ja paigaldatav õhuke murukamar, millega saab kiiresti luua rohelise murukatte. Suurel krundil otsustatakse sagedamini külvimuru kasuks, sest selle rajamine on odavam. Siirdmuru kasutatakse üha enam ennekõike väikestes aedades. See annab kindlasti paremaid tulemusi ka järskudel nõlvadel ja kraavikallastel. Samuti ka rohke kasutusega majaümbrustes ning veidi pimedamates kohtades, kus murutaim ei taha hästi tärgata.

On aga olukordi ja kohti, kus siirdmuru kasutamine on hädavajalik, nagu jalgpalliväljakute parandamine ja näituseväljakute murustamine — kahjustada saanud koha saab põhimõtteliselt taastada nädalaga. Kui külvimuru idanemiseks kulub mitmeid nädalaid, siis siirdmuru eelis on kiirus — muru on põhimõtteliselt kohe pärast paigaldamist kasutamiseks valmis. Muidugi on vaja teha ettevalmistustöid, sest siirdmuru peab maha panema kohe, kui rullid/mättad kohal. Mururullide paigaldamine ei ole raske, need kaaluvad 20 kilogrammi, nii et ühe suure pinna paikapanek läheb kirja trennina.