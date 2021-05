Kaunite rooside saladus — kuidas valida kasvukohta, istutada ja hooldada?

Tüütumad ja levinumad kahjurid on roosil lehetäi ja kedriklest. Roosil pesitsevad lehetäid on rohekad väiksed putukad, kes ilmuvad noortele roosinuppudele kevadsuvel ja paljunevad väga kiiresti. Lehetäid imevad taimemahla ja põhjustavad sellega võrsete moondumist. Lehetäid eritavad mesikastet, mis omakorda kutsub kohale tüütuid herilasi ja on soodsaks pinnaseks seenhaiguste levikul. Tõrjeks võib kasutada rohelist seepi või spetsiaalseid lehetäide tõrjeks mõeldud vahendeid. Kui lehetäidest on suhteliselt lihtne vabaneda, siis kedriklest on hoopis teine tegelane, mis paneb roosilehed kahjustuste tõttu kuivam aja maha pudenema. Kedriklest on imeväike ämblikulaadne lest, kes tegutseb esialgu lehe alaküljel. Ära tunneb nad imepisikeste beeži värvi täppide järgi. Kedrilest levib peamiselt põuastel kuumadel suvedel. Tõrjeks sobib roosilehtede sage niisutamine, aga ka kaubandusest leitavad taimekaitsevahendid. Haigustest kimbutab roosi enim jahukaste. Levikut soodustab põud ja suur temperatuuri kõikumine. Sümptomid ilmnevad peamiselt vanematel sortidel ja alates juulist. Esmalt haigestuvad ülemised noored lehed, õienupud ja selle all olev kaela osa, edasi levib keskmistele lehtedele – tunnuseks valkjas jahune kirme. Ebajahukaste kahjustab roose suve II poolel. Noortele lehtedele ja võrsetele ilmuvad purpursed või punakaspruunid laigud (tõrjevahendiks on sobiv nt Previcur). Roosi-tahmlaiksus levib alates juuli algusest kuni septembrini. Alumised lehed muutuvad kollaseks ja neile ilmuvad suured mustad täpid. Algab lehtede kiire varisemine. Juba tekkinud sümptoimeid on väga raske ravida ja targem on tegeleda ennetusega, piserdades roose spetsiaalsete taimekaitsevahenditega. Roosi-koorepõletiku korral ilmnevad varakevadel talvekatte all olnud väänrooside ja vanadel põõsasrooside võrsetel pruunid või punakaspruunid laigud. Haigestunud kohad tasub kindlasti välja lõigata ja hävitada. Uuematel peenraroosidel esineb haigust harva.