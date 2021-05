FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Anna hääl oma lemmikule!

Fotovõistlus “Minu stiilne kodukontor“ on lõppemas — lugejad said saata kuni 23. maini pilte oma stiilsetest, erilistest ja kaunitest töönurkadest, mida järgemööda moodnekodu.ee portaalis avaldasime. Konkursile laekus 24 eriilmelist kodukontorit, üks põnevam kui teine. Nüüd on aeg teha valik ja anda hääl oma lemmikule! Kolme kõige enam hääli saanud objekti seast teeb valiku žürii ning võitja kuulutame välja 1. juunil. Auhinnaks onvälja pannud uue Artisan blenderi ja tsitrusepressi, mille abil kodukontoris värskendavaid smuutisid ja mahlasid teha!