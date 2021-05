FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Ergonoomiline kodukontor ja reguleeritava istmega arvutilaud

Selles kodukontoris on peamiseks prioriteediks mugavus ja ergonoomsus. Huvitavad lahendused sünnivad ikka vajadusest ja nii ka siin. Reguleeritava istmega arvutilaud sai ehitatud, kuna istuvast tööst on kodukontori omanikul hakanud alaselg tihti valutama. Iste on kallutatav nii, et sellele saab poolseistes mugavalt toetuda. Nüüd on konkursile pildid saatnud Riho sõnul kodus töötamine puhas rõõm. Lisaks võtab nutikas tööjaam vähe ruumi — kõigest 1,3 ruutmeetrit.

Konkursi tingimused

Saada konkursile 3 – 6 pilti oma kodukontorist aadressile moodnekodu@delfi.ee. Kindlasti kirjelda mõne lausega, mida oled oma töönurgakese kujundamisel silmas pidanud ja mida selle juures kõige rohkem hindad. Ära unusta piltidele ja kirjeldusele lisada oma kontaktandmeid.

25. – 31. mail toimub moodnekodu.ee veebis rahvahääletus, kus lugejad saavad oma lemmiku poolt hääletada. Kolme enim hääli saanud kodukontori seast teeb valiku žürii.

NB! Pildistatav ruum peab olema puhas ja korralik ning fotode suurus vähemalt 1MB. Toimetus jätab endale õiguse ebasobivaid ja madala kvaliteediga pilte mitte avaldada.

Toimetusel on õigus pilte konkursiga seotud lugude juures kasutada nii Moodne Kodu paberväljaandes kui ka veebis.



Auhinnaks on KitchenAid välja pannud uue Artisan blenderi, mis on võimekas abiline igas kodus. Kerge vaevaga segab, purustab ja vahustab ta enamike tooraineid. Blender on midagi palju enamat, kui lihtsalt smuutimasin. Sellega saab valmistada kiirelt ja lihtsalt suppe, pestosid ja taignaid. Samuti on sellel jää purustamise funktsioon, mis laseb suvised joogid pehme lumega täiustada. Artisan blenderil on ka tore valik lisatarvikuid.