FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Rohelusse uppunud kodukontor

Koduse töönurga loomisel on konkursile pildid saatnud Maris lähtunud sellest, et teda ümbritsev oleks mõttetegevust toetav ja inspireeriv. “Külluslik rohelus, avarus ja suurtest akendest tuppa pääsev valgus paitavad ekraanide kammitsais olevaid silmi ning pikad töötunnid siinses õhustikus mööduvad justkui looduses viibides. Et mõttetegevusse pause luua, on tarvis end vaid kõrvaltoolile nihutada ning hetkeks klaverimängu kaduda. Või toolilt tõusta ja oma roheliste sõprade eest hoolitseda. Siinses džunglis tekivad suurepärased ideed ning siia võib end tööpäeva lõppu märkamata täielikult ära unustada“ — nii kirjeldab Maris oma rohelusse mattunud töötuba.



Auhinnaks on KitchenAid välja pannud uue Artisan blenderi, mis on võimekas abiline igas kodus. Kerge vaevaga segab, purustab ja vahustab ta enamike tooraineid. Blender on midagi palju enamat, kui lihtsalt smuutimasin. Sellega saab valmistada kiirelt ja lihtsalt suppe, pestosid ja taignaid. Samuti on sellel jää purustamise funktsioon, mis laseb suvised joogid pehme lumega täiustada. Artisan blenderil on ka tore valik lisatarvikuid.