FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Kontrastirikas kontor, mida saab kasutada ka külalistetoana

Konkursile pildid saatnud Erik kirjutab, et nagu paljudel teistel, tuli temalgi leida koroona ajal kodus koht, kus oleks mõnus tööd teha. Kuna üleni valged seinad tundusid igavad, siis sai üks sein osaliselt viimistletud mustaks värvitud laudisega. Tulemuseks on põnevalt kontrastirikas interjöör. Ka kirjutuslaud tuli ise ehitada, kuna ühtegi piisavalt suurt lauda lihtsalt ei leidunud. Jalad leiti Ikeast ning ehtuspoest osteti töötlemata puitkilp, mis ise kodus sobivasse tooni õlitati. Et raamatud ei tahtnud enam elutuppa ära mahtuda, siis tekitati kodukontorsse lauaplaadiga samas toonis riiul. Kuna kontoriomanik eelistab pigem lagedat tööpinda, siis liiga palju asju pole tahetud lauale kuhjata. Oma koha on seal leidnud aga mesilasvahast ajukujuline Eesti käsitööküünal ja gaasimask. Toa teises seinas on voodi, kus saab kassiga pikutada. Kui sõbrad tahavad ööseks jääda, saab voodi ka lahti teha.