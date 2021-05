FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Praktiline ja ruumisäästlik kodukontor

Konkursile pildid saatnud Liisil tekkis koduse kontori järele vajadus 2020. aasta kevadel, kui koroonaviirusega seotud piirangud algasid. Väike korter vaadati värske pilguga üle ning mõeldi hoolega läbi, milline nurgake arvutitöö jaoks kasutusele võtta. Tähtis oli, et nurgake oleks võimalikult valgusküllane ega jääks ka igapäevategemisi segama. Töötegemise paigaks otsustati kohandada üks väike nurk telekalaua kõrval, kus põrandal oli kassipesa ning üleval kasutamata vaba ruum. Liis lisab, et tema sooviks oli kindlasti sisse seada statsionaarne arvutilaud. Mõte läks lendu ning elukaaslane tegi ideest teostuse. Nüüd on kodus klapitav sahtliga arvutiriiul, kust siinide väljatõmbamisel ilmub nähtavale arvutiklaviatuur ja piisavalt ergonoomilist toetuspinda kätele. Lihtne, nutikas ja praktiline ning miski ei riiva toas silma!

Auhinnaks on KitchenAid välja pannud uue Artisan blenderi, mis on võimekas abiline igas kodus. Kerge vaevaga segab, purustab ja vahustab ta enamike tooraineid. Blender on midagi palju enamat, kui lihtsalt smuutimasin. Sellega saab valmistada kiirelt ja lihtsalt suppe, pestosid ja taignaid. Samuti on sellel jää purustamise funktsioon, mis laseb suvised joogid pehme lumega täiustada. Artisan blenderil on ka tore valik lisatarvikuid.