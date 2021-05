Sisustad kodu? Vaata, mida paneks enda tuppa Karolin Kuusik

Olen märganud, et rõivamaailma ning sisekujundusmaailma moed käivad üsna ühte rütmi, vaid selle vahega, et riided ja aksessuaarid teevad kiiremaid piruette, mööbli disain läheb ehk rohkem süvitsi ja võtab pikemalt aega, et kodudesse jõuda. Ning sisustuselementide puhul on ka olulisem tunnetada, et kas see sama laud meeldib mulle ka homme? Aga järgmisel aastal?

Valisin La Forma laiast tootevalikust välja enda selle hooaja 6 lemmikut. Jah, ühelt poolt on need trendikad esemed, kuid teisalt ka ajatu disainiga ning just sellised, nagu mina enda kodus näha tahaksin. Minu jaoks on ilu kõrval nii mööbli kui ka riietuse puhul oluline ka praktilisuse aspekt. Kuigi olen avastanud, et mis ühele inimesele on praktiline, ei pruugi seda teise jaoks üldse olla, seega - igale ühele oma. Igas ühes nendest toodetest on minu jaoks midagi praktilist, midagi, mis mu elu paremaks muudaks. Ja ma arvan, et see võikski olla tarbeesemete eesmärk. Nii mõnegi eseme puhul ei ole vähem tähtis jätkusuutlikkuse aspekt, mis üha rohkem ka moemaailmas inimestele korda läheb. Jätkusuutlikest allikatest saadud materjalid on keskkonnale säästvamad ja vähem koormavad. Nii mööbel kui ka mood on tarbeesemed ja just meie, kes me neid asju valime ja kasutame, saame läbi enda valikute maailma paremaks muuta.

Kinni ja lahti.

Moelavadel on hetkel lõpututes variatsioonides käsitöömaigulisi aksessuaare - punutud ja tikitud kotte ning jalanõusid. See tool on käsitsi punutud rihmadest ning valmistatud traditsioonilisest puidust ning ideaalne terrassil suve nautimiseks. Ma hindan väga praktilisust ning kui soojad ilmad otsa saavad, käib tool kompkatselt kokku, et järgmisel suvel taas puhkajaid rõõmustada.

Head mõtted juba tulevad.