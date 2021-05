FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Pisike, kuid valgusküllane kodukontor

Konkursile saabus üks stiilne kodukontor, mis on küll pisike, kuid igati praktiliselt lahendatud. Konkursile pildid saatnud Chrisi jaoks oli oluline, et kodukontor oleks selline koht, mis toimiks ka peale tööpäeva lõppu osana kodust ning kuhu ka töövälisel ajal maha istuda. Toa kõige ägedamaks osaks peab ta paekivist seina, mille vastu oli loogiline laud paigutada. Maalid ja aken koos vaatega rohelusse teevad selle ruumi ideaalseks kohaks, kus oma tööpäev veeta.



Auhinnaks on KitchenAid välja pannud uue Artisan blenderi, mis on võimekas abiline igas kodus. Kerge vaevaga segab, purustab ja vahustab ta enamike tooraineid. Blender on midagi palju enamat, kui lihtsalt smuutimasin. Sellega saab valmistada kiirelt ja lihtsalt suppe, pestosid ja taignaid. Samuti on sellel jää purustamise funktsioon, mis laseb suvised joogid pehme lumega täiustada. Artisan blenderil on ka tore valik lisatarvikuid.