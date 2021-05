VÕRDLUS | Kui palju erineb Eesti korteriturg Lätist, Leedust ja Ukrainast? Milliseid kortereid on saada ja kuidas on pandeemia hindu mõjutanud?

Eestis on kõige vähem pakkumisel ühetoalisi kortereid

Veebisaidi KV.ee andmetel on Eestis müügil 6876 korterit. Kuni 50-ruutmeetrised moodustavad müüdavatest peaaegu poole — 2760 objekti. Kõigi teiste korterite pindala on üle viiekümne ruutmeetri.

Korterite arv tubade arvu järgi:

1-toalised: 950 (13,81%)

2-toalised: 2476 (36,1%)

3-toalised: 2349 (34,17%)

4-toalised ja suuremad: 1101 (16,01%)

Eesti IT-ettevõtte RIA.com Marketplaces juhatuse esimees Artem Umanets ütleb, et koroonaviiruse pandeemia ei ole kinnisvaraturule negatiivset mõju avaldanud.

„Eelmise aasta kevadel ei teadnud keegi, mida on oodata: kas korterite hinnad tõusevad või langevad. Arendajad seisid omakorda silmitsi Ukrainast pärit tööjõu puuduse ja ehitusmaterjalide toppamisega tollis. Eelmisel aastal prognoosisime, et kriisi tõttu eestlaste ostujõud kannatab, kuid lõpuks kõik stabiliseerub. Nüüd võime Eestis täheldada nõudluse suurenemist eluaseme järele, kuid siiski on see investorite oodatud reaktsioon pärast mõningast aktiivsuse langust. Ehitustööd käivad, ukrainlased naasevad tööle Eestisse ja teistesse Balti riikidesse. Kortereid ostetakse ja müüakse. Turg on elavnenud,“ ütleb Umanets.

Ilmneb, et praegu on Eestis kahe- ja kolmetoaliste korterite järele suur nõudlus, kuid arendajad ei unusta ka väikseid eluruume. Ka korterite hinnad tõusevad. Keskmine ruutmeetrihind Tallinna uusehitistes ületab juba kolme tuhande euro piiri. Ja see pole veel piir, sest paljudes majades müüakse kortereid juba ehitamise ajal.

Lätis müüakse peamiselt kolmetoalisi kortereid

City24.lv andmetel on Lätis müügil 5463 korterit ehk vähem kui Eestis. Kuid erinevalt naaberriigist müüakse Lätis kuni 50-ruutmeetriseid ainult 1171. Ülejäänud korterite (4349 objekti) pindala on üle 50 ruutmeetri.

Korterite arv tubade arvu järgi:

1-toalised: 417 (7,63%)

2-toalised: 1505 (27,56%)

3-toalised: 2296 (42,02%)

4-toalised ja suuremad: 1245 (22,79%)