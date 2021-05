FOTOD | Inspireerivaid ideid, kuidas lahendada nurgakööki

Tööpindade ristumiskoht võib tähendada ka nutikat lisaruumi asjade peitmiseks ja hoiustamiseks. Selles köögis on näiteks sisse seatud üks mõnus valgustusega “peidukapp”, mille uste taga on koht kohvimasinale ja mikrolaineahjule — kuna uksed on suletavad, siis satub kappi ka vähem tolmu ja suuremate köögiseadmete tagant on koristamist vähem.

Teiseks võimaluseks on planeerida nurka mahukas kapp toiduainetele - eriti vajalik lisandus tänapäevasel "pandeemiaajastul" kus kodus olemist ja kokkamist on rohkem ning toiduainevarud on sellega seoses suuremad.

Kui ülemine kapirida kipub nurgaköögis ette jääma, siis on variandiks teha ülemised kapid kaheastmelised ja erineva sügavusega - nii on pea kohal avarust rohkem ja tööpinna kohal on mugavam toimetada.

Eritellimusena on võimalik luua ka üliminimalistlikke ja visuaalselt puhtaid lahendusi ning nurgad hoopis köögi kasuks tööle panna.

Mida teha L-kujulise köögiga, mille ühte seina jääb ka aken?

Kraanikausile õige asukoha leidmine vajab alati natuke peamurdmist. Selles köögis on see paigutatud aknaalusesse nurka, kus on rohkelt valgust.

Nurgad on hea kohad, kuhu tekitada paar avatud riiulit!

Ülemine kapirida ühel pool ja avatud riiulid teisel pool jätavad pisikesse ruumi rohkem õhku ja avarust.

Mida teha alumise kapireaga, et uksed üksteisele vastu ei kolksuks? Selles köögis on lahenduseks põneva kujuga nurgasahtlid.