Ravivannide põnev maailm

Aquatori ravivannid

Aquator OÜ on vanne tootnud juba veerand sajandit ning nende ravivanne kasutavad paljud Eesti sanatooriumid ja raviasutused. Lisaks on Aquatori ravivannid jõudnud ka kaugemale ning neid võib leida Lätist, Leedust, Rootsist, Soomest, Ukrainast ja Venemaalt. Millised on aga ravivannide kõige moodsamad võimalused?