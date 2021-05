FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Kasvuhoonesse sisse seatud töönurgake

Konkursile laekusid pildid ühest eriskummalisest töönurgakesest, mis on sisse seatud kasvuhoonesse — aga miks ka mitte, sest kevadel on ilmad soojad ja värskes õhus töötab ka pea paremini. Nutika kodukontori omanike Maarja ja Taavi sõnul annab kasvuhoonekontor lisaruumi ja privaatsust — seal saab rahulikult koosolekuid pidada ning kõva häälega rääkida, ilma, et kedagi teist majas segaks. Koosolekute vahepeal saab aga keha sirutada ning aias oksi lõigata või vanu põõsaid välja kaevata. Kasvuhoones on soe ka jahedama ilmaga, sest klaasid võtavad tuule kinni ja isegi pisike pilvealune päikesekiir, muudab olemise soojaks ja õdusaks.



Auhinnaks on KitchenAid välja pannud uue Artisan blenderi, mis on võimekas abiline igas kodus. Kerge vaevaga segab, purustab ja vahustab ta enamike tooraineid. Blender on midagi palju enamat, kui lihtsalt smuutimasin. Sellega saab valmistada kiirelt ja lihtsalt suppe, pestosid ja taignaid. Samuti on sellel jää purustamise funktsioon, mis laseb suvised joogid pehme lumega täiustada. Artisan blenderil on ka tore valik lisatarvikuid.