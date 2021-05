FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Trepi alla kohandatud pisike kodukontor

Konkursile laekus üks põnev kodukontor, mille järele tekkis õpetajana töötaval Kristil vajadus seoses koolide koduõppele minekuga. Korter Pirita jõe ääres on pisike ning kodukontoriks eraldi ruumi võtta ei olnud. Kui algul arvas Kristi, et veebitundide andmisega saab ka diivanil kenasti hakkama, siis iga päevaga andis ebamugav asend end ka seljavalude näol tunda. Nii tuli pisikeses elamises leida ikkagi töötegemiseks sobiv nurgake. Valik langes kasutuna ja üha enam koli koguvale trepialusele. “Kraamisin selle tühjaks ning mõõtsin üle. Tavasuuruses kirjutuslaud sinna ei olekski mahtunud, sestap ostsin ühest netipoest pisut väiksema, kõrguselt sobiva laua lootes, et ehk läheb õnneks. Mööblipoed olid ju suletud. Laud sobis, nagu valatult. Vana kontoritool seisis kasutuna ämma-äia keldris, see sobis mu laua ja ülejäänud toa tonaalsusega. Riiuli leidsime abikaasaga keldrit koristades. Korrastamiseks piisas korralikust küürimisest. Tuttavate valgustipoest leidsin LED- tuledega pesulõksud, mille külge on hea vajalikke pabereid või motivatsioonikaarte kinnitada. Ka roosa LED-liblikakett tuli samast poest," kirjeldab Kristi uue kontori sündi.