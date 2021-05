FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Nutikalt sisustatud kodukontor kahele

Kuidas sisustada kodukontorit, kui poed on kontorilaudadest tühjaks ostetud, uus kaup on Suessi kanalis kinni ja viimaste lettidel olemasolevate laudade eest küsitakse hingehinda? Konkursile pildid saatnud Martini kodus otsustati, et sellises olukorras tuleb ise käed külge lüüa. Töötasapinnaks valiti 3 meetrine tammeplaat, mis toetub kolmele sahtliboksile. “Kogu kontori sisustamisel on tunda Skandinaavia hõngu, kuna kolisime hiljuti Taanist Eesti. Me nimetame ise antud ruumi avatud kodukontoriks, kuna kõike, mis ruumis toimub on kuulda ja näha kõigile, nii pinginaabrile, kui ka kass Sädele. Et ka karvasel psühholoogil (Sädel) oleks oma nurk, kus raskel tööpäeval mõnusalt põõnata, ehitasime talle oma ronimisseina ja kraapimispuu, mille peal emotsioone taltsutada. Lisaks on kontoris lugemisnurk, kus saab mõnusalt jalad sirgu lüüa ja meelepärast lektüüri lehitseda,” kirjeldab Martin oma mugavat kodukontorit.