IKEA kutsub tagasi populaarsed sööginõud ja soovitab nende kasutamise koheselt lõpetada

IKEA toodete ohutus on ettevõtte suurim prioriteet, mistõttu testitakse tooteid pidevalt, et tagada toodete vastavus asjakohastele standarditele ning seadusandlusele. Vaatamata sellele on klientide tagasisidest selgunud, et HEROISK ja TALRIKA sarja tooted võivad puruneda. Kuna toodete purunedes võib nõudes olev kuum jook või toit põhjustada nahale sattudes põletust, kutsub IKEA ettevaatusabinõuna kõik HEROISK ja TALRIKA sööginõud tagasi.