Laadi masin õigesti täis. Nõudepesumasinasse on võimalik nõusid ka valesti panna. On loogiline, et kui vesi mustuseni ei jõua, siis jäävad nõud mustaks. Seega tuleb kindlaks teha, et kõikidel nõudel on piisavalt ruumi.

Klaasid tuleb asetada piide vahele, mitte nende otsa. Nii saab vältida klaaside purunemist ja veeplekkide tekkimist. Noad tuleks asetada teraga allapoole, kahvlid harudega ülespoole ning lusikad vaheldumisi.