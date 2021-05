Terrassi tuleb kord aastas hooldada — kuidas seda teha?

Kui terrass on olnud väga kaua hooldamata ning sinna on tekkinud juba erinevad eluvormid, võiks kõigepealt sambla mehhaaniliselt eemaldada ja töödelda terrassi mikrofloorat hävitava vahendiga (nt Biotol).

Enne terrassi õlitamist tuleks terrass kindlasti korralikult puhtaks pesta. Seda võib teha nii spetsiaalse terrassile mõeldud pesuvahendi kui ka veega, kuhu on lahustatud pisut männiseepi. Kõige parem on pinda küürida harjaga, mis ei oleks nii tugev, et puidusooni vigastaks, kuid mitte ka liiga pehme. Hea on leida keskmise tugevusega hari, mis oma tööd ilma puitu kahjustamata maksimaalselt hästi teeb. Oluline on pind peale harjaga küürimist ka rohke veega korralikult puhtaks pesta. Kõige parem tööriist ei olegi survepesur, nagu esmalt arvata võiks, vaid tavaline aiavoolik, kus vee surve ei ole liiga tugev. Survepesur võib puidu pehmemad osad lihtsalt lahti lüüa ning puitu vigastada. Kui muudmoodi ei saa, siis tasuks valida väiksem surve ning suurem kaugus. Suure survega väga lähedalt pestes on oht rihveldatud terrassilaua puhul aastatega pehmemaks muutunud kitsad sooned laua küljest “minema pesta”.

Terrassi hooldamises ei ole tegelikult midagi keerulist. Kui lauad on terved ja midagi lihvida ega paigata ei ole vaja, siis on vaja terrass vaid puhtaks pesta ja üle õlitada. Igal juhul tasub selleks tööks leida mõni kena päiksepaisteline päev, sest hooldatav pind peab olema kuiv ning päikese käes kuivab pestud puit kiiremini. Tööga pihta hakates võiks ilm olla soe, õhutemperatuur 15–20 kraadi juures.

Kindlasti tasub teada, et terrassi hooldus ei ole ainult kosmeetiline protseduur. Kui viimistluslikiht on talvel maha kulunud, siis pääsevad pragunenud puidu pooridesse hallitus, seened ja sammal. Seetõttu oleks vaja terrassi eluea pikendamise nimel hooldus ette võtta ka siis, kui pisut kulunud ilme otseselt silma ei riiva.

Mida tasub teada õlitamisest?

Enne õlitamist tasuks kinni katta terrassi ümbritsevad taimed, kivid ja muud elemendid, mis võiksid õlist puutumata jääda. Samuti tasub terrass terava pilguga üle vaadata — kas kuskil vajab mõni laud uuesti kinnitamist, paikamist või lihvimist. Rihveldatud terrassilauad ehk kitsaste soontega terrassilauad võivad peale pikemat kasutamist soone kohalt pragunema hakata. Enne õli pealekandmist tasub kindlasti pinnulisemad kohad ühtlaseks lihvida, et laud oleks jala all sile ja pinnuvaba.

Terrassiõli valik sõltub kasutaja maitseelistustest — sortimendis on nii toonitud kui toonimata õlisid ja tootjaidki on mitmeid. Õli tööpõhimõte on aga kõigil laias laastus sama. Kui terrassil on vaja teha ka väiksemaid või suuremaid kohtparandusi või asendada laudu, siis on mõistagi soovitav valida võimalikult tume toonitud õli, et tulemus jääks ühtlane ning värvierinevused aluspinnas ei jääks silma torkama.

Õlitamiseks sobib kõige paremini lai naturaalsest harjasest pintsel, mis oleks terrassilauast pisut laiem. Õli tuleb peale kanda võimalikult ühtlaselt ja piki lauda ning üleliigne õli tuleb koheselt lapiga ära tõmmata. Õliga tuleb kindlasti viimistleda ka terrassilaudade otsad, et vihmavesi ja lumi ei pääseks hiljem puidu sisse hävitustööd tegema.

Foto: Tähelepanu tasub pöörata ka terrassilaudade vahedele ning kasutada selleks vajadusel pisut väiksemat pintslit.(Shutterstock)

Üks kiht terrassiõli on hoolduseks täiesti piisav, kuid kui terrass on värvilt ebaühtlane või pikalt hooldamata, siis võib teha ka teise kihi, kuid seda mitte enne eelmise kihi täielikku kuivamist. Enamasti kulub selleks umbes ööpäev ehk parem on see töö jätta järgmiseks päevaks.

Foto: Siledat terrassilauda võib õlitada ka selleks mõeldud spetsiaalse fiiberlapiga. (Shutterstock).





Sama ka mööbli pealetõstmisega — terrassi võib kasutama hakata alles siis, kui õli on täielikult kuivanud. Õliste lappide ja pintslitega tuleb töö lõpetades ettevaatlikult ümber käia. Õli on isesüttiv ning õlised pintslid-lapid pannakse kas õhukindlasse purki või siis vette likku. Mingil juhul ei tohi neid vedelema jätta, kuna on isesüttimise oht.