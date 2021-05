Millised toataimed võib suveks õue kolida ja miks see neile kasulik on?

Toataimed on valmis välioludega kohanemist alustama kui öökülmade oht on möödunud ning õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele. Sõltuvalt aastast kolitakse toataimed enamasti õue kas mai teises pooles või juuni alguses ning jäetakse sinna kuni septembrini. Igaks juhuks on aga mõistlik hoida silm peal ilmaprognoosidel, et taimede kolimisega kevadel liiga vara ega sügisel liiga hilja alustada.