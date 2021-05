Mida võiks teada puitaia ehitamisest?

Puitaed on traditsiooniline ja vastupidav lahendus igale kodule. Tänapäeval ei pruugi puitaed aga olla sugugi konservatiivne, sest lai valik võimaldab palju modernseid lahendusi. Maalähedasena sobib ta hästi vaiksematesse linnaosadesse, kus domineerib rohelus. Tihti kasutatakse puitaeda just aia-ala tänavapoolsel küljel, enamasti privaatsuse, kuid ka majaga ühtse terviku saavutamiseks. Iga aed on majale kui visiitkaart ning majaga samasse tooni värvitud puitaed võimaldab luua visuaalselt tasakaalustatud tervikut.



Kui kõrge või kui tihe aed ehitada?

Piirdeaia standardmõõduks on üldjuhul 1,5 meetrit. Erandjuhtudel tohib aed olla ka kõrgem, kuid sellisel juhul tuleb see kohalikus omavalitsuses kooskõlastada. Vertikaalse aia puhul sobib lippide vahekauguseks kõige paremini 2 cm, horisontaalsete laiade laudade puhul võib vahe muidugi suurem olla. Aiapostide vahekauguseks aga soovitatakse 2,5 meetrit või veidi enam.

Milliseid aiaposte kasutada?

Aia ehitamisel alustame loomulikult aiapostidest, kuhu aialipid kinnitada. Üks lihtsamaid viise, on kasutada metallposte — seejuures on mõeldav kasutada lühikesi metallposte, mille külge kinnitada vajaliku pikkusega puitprussid. Juhul kui on käsil aia renoveerimine ning metallpostidelt on vaja eemaldada rooste ja teha värviparandusi, siis selleks sobib kasutada näiteks roostetõrjet sisaldavat metallvärvi. Samuti on võimalik kasutada aiapostina ka immutatud puitu, sest selle võib mädanemisohtu kartmata julgesti maa sisse kaevata. Meeles tuleb pidada vaid seda, et immutatud puidust posti lühemaks saagimisel või teritamisel tuleb lõikepinnad puidukaitsevahendiga kindlasti uuesti töödelda.

Kas horisontaalne või vertikaalne aialipp?