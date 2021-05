Kuidas ise taimeväetist teha? Kaheksa kodust ja loodussõbralikku retsepti

Üks võimalus on minna mõnda aianduspoodi ja varuda hulk erinevatele taimedele sobivaid mineraalseid graanulväetiseid. Soodsam ja loomulikum viis taimede eest hoolt kanda on ise väekas lisatoit kokku segada. Tuntuim kodune “jõusööt” on kompost, kuid selle kõrval võib taimi turgutada ka põnevate kokteilidega, milleks vajalikke komponente majapidamisest ja loodusest hõlpsasti leida võib. Siit leiad mõned väärt retseptid, mida alanud aiahooajal katsetada.

1. Merevetika tee

Rannaäärsetes majapidamistes on juba sajandeid olnud tavaks turgutada taimi adru ja merevetikatega. Ka puna- ja pruunvetikaid kasutatakse jahvatatud kujul isegi tööstuslikes väetistes. Kui põldudele või kõrvitsapeenrasse võib adru ja vetikalisi laotada lausa puhtal kujul, siis iluaias tasub esteetilsema ja puhtama ilme nimel kasutada “merevetikateed” ehk teisisõnu tõmmist, mille puhul kasutatakse kastmiseks vaid vedelikku, kuhu meretaimedes peituvad vitamiinid ja mikroelemendid on ladestunud. Sellise väetise tegemise retsept on lihtne — korralda üks kena väljasõit mere äärde, korja kaldalt kokku rannale uhutud meretaimed ja haki need kodus ämbrisse. Väga peent haket teha ei ole vaja — tähtis on kraam ämbrisse või suuremasse anumasse ära mahutada.