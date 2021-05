VIDEO JA INTERVJUU ǀ Maastikuarhitekt Kristiina Hellströmi elurikas iluaed

Ma saan aru, et elurikka aia loomine oli Su teadlik valik. Räägi, kuidas Sa selleni jõudsid.

Teadlik valik on see juba lähtuvalt minu elukutsest. Ma ei ole ju tavaaiapidaja, vaid professionaal, maastikuarhitekt. Rajada tahtsin ma eelkõige ilusat aeda ja sellist aeda, kus ma saan katsetada igasuguseid taimi. See, et ta ajapikku on kujunenud elurikkaks, tuleneb sellest, et taimed, loomad, linnud ja putukad on ta omaks võtnud. Nüüd oskan ma järjest rohkem neid ka tähele panna ja soodustada nende elu, kes mulle meeldivad.

Pidid Sa millestki loobuma oma aia loomise käigus?

Naljaga pooleks võib öelda, et ma loobusin välisreisidest ja igasugusest vabast ajast ja võimalusest aias lõõgastuda. Aga see on ainult professionaalne kretinism, ei midagi muud.

Mis see Sulle annab, et Sa oled oma välisreisid ära jätnud ja kogu oma vaba ja töise aja veedad siin aias?

Esiteks ma olen aiahull. Kui ükskord on sõrm juba aiandusele antud, siis enam pääsu ei ole. Siis kogu aeg kaobki aeda. Samas on hea aias näiteks arvutist puhata!

Teiseks, aias töötamine annab mulle väga palju iluelamusi. Ma olen ka esteet, mitte ainult looduse sõber.

Kolmandaks — kõik need taimed, loomad, linnud, keda ma olen tundma õppinud elu jooksul, need muutuvad ju lausa sõpradeks-elukaaslasteks. Neid ja nende elu on lõpmata põnev jälgida. See annab väga palju tagasi.

Milline on liigirikas aed?

Liigirikas? Ma pigem ütleksin elurikas aed. Siin on hästi vähe muru ja siin on ruumi paljudele teistele olenditele ka peale inimese. Minu aias on palju looduslikke puid-põõsaid ja niidutaimi.

Kas on lihtne elurikast aeda luua? Kas igaüks saab sellega hakkama või on siin vaja erialast haridust?

Oleneb, kus ja kuidas. Ühest küljest on vaeva vähem, teisest küljest on vaeva rohkem. Erialane haridus ei tule kahjuks, aga igaüks, kes vähegi tahab, saab vastavalt oma võimetele ja huvidele sellega tegeleda küll. Tulemus peab talle endale meeldima ja loodetavasti mõnele linnule ja putukale ka.

Kas on mingid kindlad eeldused, milline aed peab olema?