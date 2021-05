ENNE JA PÄRAST | Kuidas anda sisustuse abil suvilale uus hingamine?

Sisekujundaja sõnul ei kasutata suvilate ja välipuhkealade potentsiaali alati täiel määral ära ei ruumikasutuse ega funktsionaalsuse mõttes: puudub stiiliühtsus ja korralik valgustus. Kuna nende alade põhieesmärk on pakkuda lõõgastust ja rõõmu, on oluline valida kergesti hooldatavad lahendused ning vastupidavast materjalist õueolude või niiskete ruumide jaoks sobilik sisustus.

Suvilad on tihti väikesed ja ebahariliku planeeringuga, näiteks on levinud meil A-kujulised diagonaalsete seinadega suvemajakesed. Sellistes ruumides on sisekujundaja sõnul kindlasti mõttekas kasutada kokkupandavat mööblit, näiteks diivanvoodit – sel ajal, kui voodit magamiseks ei kasutata, jätkub ruumi muudeks tegevusteks ja tuba pole asju nii täis kuhjatud, et ei saa end ümbergi pöörata.