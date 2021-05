Kinnisvara muutub väärtuslikuks üle kogu Eesti

Sügis toob kinnisvaraturule suurema aktiivsuse ja kasvatab huvi kinnisvara vastu üle Eesti. Juba täna on näha suuremat huvi kinnistute ja uusi kodusid ootavate piirkondade vastu. Eeldame, et 20% teise pensionisamba rahast liigub kinnisvarasse, mis tähendab, et kinnisvaras leiab endale koha ligi 240 miljonit eurot. See on alles aktiivsema ja likviidsema kinnisvaraturu algus.

Väikeste asulate suur potentsiaal

Me muigame Märjamaa 25 000-eurose korterihinna üle ja küsime, kes küll sinna kolida tahaks. Aga Märjamaal elab 2500 elanikku ja see asub kahe suurlinna vahel. Nii kaua, kuniks on seal tööd, on seal ka elu. Kas sealsed hinnad tõusevad? Need on viimase dekaadiga juba kahekordistunud.

Me tunneme Kiviõli „tasuta“ pakutavate pindade suhtes kõledust, sest kes tahaks endale kütmata ja akendeta kinnisvara? Kas selles linnas on potentsiaalseid üürnikke? Kas töötus kasvab seal või kahaneb? Need tühjad pinnad ja madalad hinnad võivad ju peegeldada kadunud nõukogude aja hiilgust, aga mis siis, kui sellel kinnisvaral on hoopis uus potentsiaal ja võimalus? Viimast on Kiviõli puhul praegu küll keeruline märgata, arvestades, et 20 aastaga on elanikkond vähenenud 1/3 võrra ja see protsess ei näi peatuvat. Näiteks Detroit on kaotanud alates autotööstuse automatiseerimisest 1950. aastatel 2/3 elanikkonnast. See on kõikide monofunktsionaalsete linnade suur risk, olgu selleks siis Detroit, Kiviõli, Tapa või Kohtla-Järve. Aga Ülemiste City algus oli samuti ühe mehe fantaasiavili, Ülo Pärnitsa julge usk luua midagi, mida teised ei näinud. Sama võib juhtuda Kiviõliga.