FOTOD | Korter Kadriorus võlub hea Eesti disaini ja suure katuseterrassiga

Kui üürikorterid täiuseni lihvitud sisekujundusega just väga tihti ei hiilga, siis selles elamises on iga detail peensusteni läbi mõeldud ja hoolikalt kokku sobitatud. Siseviimistluses on kasutatud kvaliteetseid materjale ja leidlikke disainlahendusi: palju klaaspinda ja naturaalset puitu, esile toodud betoonlaed, elutoas kodumaine Oot-Oot Stuudio disainmööbel ja palju muud põnevat.