Milliseid taimi tasuks ühes peenras koos kasvatada, et vältida kahjureid?

Mõned taimed mõjuvad kõrvuti istutades teineteisele justkui kaaslastena. Taimede kõrvuti istutamine säästab ruumi ja aitab taimedel paremini kasvada. Näiteks sobivad kõrged taimed madalamate, päikese osas tundlike taimede kõrvale. Teatud taimede kõrvuti istutamine peletab ka kahjurid eemale. Näiteks on mõned taimed kahjuritele ebameeldivamad ja seetõttu tasub istutada need kokku taimedega, mis on kahjurite osas tundlikumad.

Head paarilised on:

Kartulid ja kivikilbik

Kivikilbiku pisikesed õied meelitavad ligi putukaid nagu vapsikuid, kes söövad kahjureid. Kivikilbikud on mõistlik istutada kartulite kõrvale. Samas võid kivikilbikud istutada ka pika vartega taimede alla nagu brokoli, sest siis need katavad maapinna. Lisaks lõhnab kivikilbik väga hästi.

Tomatid ja kapsas

Tomatid on paljude kahjurite jaoks mürgise toimega. Avamaatomateid tasub kasvatada koos kapsataimega, sest tomatid peletavad eemale kapsakoi vastsed, kes muidu sööksid kapsalehtedesse suured augud.

Kurk ja suur mungalill

Suur mungalill peletab eemale kahjurid, kuid sobib samuti koduks teisi putukaid söövatele putukatele nagu ämblikud ja jooksiklased.

Paprika ja rebashein

Ühes uuringus leiti, et lehti söövate kahjurite vastsed eelistavad rebasheina paprikale. Seetõttu on mõistlik need kõrvuti istutada, kui soovid, et kahjurid paprikaid ära ei sööks.

Kapsad ja till

Till sobib hästi kapsaga samasse perekonda kuuluvate taimedega nagu spargelkapsas ja Brüsseli kapsas. Kapsad toetavad tilli ja till meelitab ligi vapsikuid, kes toituvad põualiblikalistest.

Mais ja oad

Oad meelitavad ligi putukaid, mis söövad maisi ohustavaid kahjureid nagu tirdilised, surulased ja poilaseid.

Aedsalat ja kõrged lilled

Kõrged taimed pakuvad aedsalatile varju päikese eest, mistõttu kasvab aedsalat paremini.

Redis ja spinat

Kui istutad redise ja spinati kokku, siis hoiab see kahjurite vastsed eemal. Kui vastsed söövad ka rediselehti, ei mõjuta see maa all kasvavaid rediseid.

Roos ja küüslauk

Küüslauk peletab eemale roose ohustavaid kahjureid.