Kuidas luua okaspuude abil varjunditerohke aed

Vahva vabakujulise heki saab mägimännist , tuleb vaid arvestada, et ta kasvab aeglaselt ja võtab suurena palju ruumi. Mägimännil on hulk väiksemakasvulisi sorte. Ka efektsete pikkade okastega musta männi perekonnast leiab nii dekoratiivseid kääbusvorme kui uhkeid suuri puid.

Harilikul elupuul on mitut tooni sorte. Tuntuim hekisort `Brabant` on samblaroheline ja tõmbub talvel kergelt pruunikaks, kuid on elupuudest kõige kiirema kasvuga ja soodsaima hinnaga. Vajab algusest peale iga-aastast pügamist. Puhasrohelised, sammasja kasvukujuga `Holmstrup`, `Fastigiata`, `Columna` ja `Pyramidalis Compacta` ning terava tipuga koonus `Smaragd` regulaarset pügamist ei vaja ja säilitavad talvel okkavärvi. Nendest saab imeilusa heki, kuid istikud on kallimad. `Sunkist` ja `Rheingold`on kuldkollaste okastega sammasjad põõsad, `Golden Globe` aga kuni 1,5m kõrgune kollane kera.