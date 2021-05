Uus fassaad vähese vaevaga

Tervislik

Tsementkiudplaate paigaldatakse alati ventileeritava fassaadisüsteemina, seega jääb hoone nii-öelda hingavaks ja hoone konstruktsioonidesse ei hakka kogunema liigset niiskust ega hallitust – selliste hoonete eluiga on pikem ning inimestel on seal tervislikum elada. StoneREX-i tsementkiudplaadid on registreeritud Rootsi BASTA registris – toodete koostis on täiesti ohutu inimeste tervisele ja keskkonnale.

Tulekindel

StoneREX-i tsementkiudplaatide tulekindluse klass on A2, eritellimusena on saadaval plaadid, mille tulekindluse klass on A1. Fassaadimaterjalide tulekindlus on väga oluline, et vältida juhuslikult konstruktsiooni vahele sattunud sädamest tekkida võivat tulekahju ja selle tagajärgi.

Vähene hooldus ja kauakestvus

Tsementkiudplaadid vajavad vähest hooldust – vaja on vaid perioodiliselt üle kontrollida kinnitused ja vajadusel plaate pesta, plaatide pinnaviimistlus ei vaja aja jooksul üle värvimist ega töötlemist. Tsementkiudplaatide euluiga on 20–50 aastat, kuid seda ainult paigaldusnõuete täitmisel. Paraku eksitakse kas teadmatusest või võimaluste puudumisest ehitusobjektidel paigaldusnõuete vastu sageli. Plaatide mõõtu lõikamiseks ei ole sobivat katusealust ruumi, plaate lõigatakse ja seejärel ladustatakse niisketes ning mustades oludes, lõikamisest või aukude puurimisest tekkivat tolmu ei eemaldata korralikult plaadi pinnalt, plaadi pind kriimustatakse või määritakse, puudub disain ja lõigete tööjoonis, mistõttu võib tulemus jätta läbimõtlemata mulje ning plaadi jääkide hulk olla väga suur.

Et paigaldajate elu lihtsamaks teha, pakub StoneREX nüüd tsementkiudplaate valmis disainiga mõõtu lõigatud tükkidena – uus tooteseeria StoneREX AIR loob ilusad fassaadid, lihtsustab paigaldajate tööd, kiirendab oluliselt paigaldamise aega ja aitab kokku hoida materjali.

Disain