FOTOD | Retrohõnguline kodu endises vabrikuhoones

125 ruutmetril paiknevas korteris asub avar köögiga ühendatud elutuba ja eraldatud magamistuba. Kuigi ruutmeetreid on korteris küllaltki palju, on tube vähe ja iga ruum saab hiilata kõrguse ja avarusega. Kuigi elamisse mahuks väga palju mööblit ja muud pudi-padi, on kõige sellega väga tagasi hoitud ja rõhk on üksikutel, hoolega valitud esemetel. Elutoas on selleks suur ja mugav diivan, mõnusalt särtsakas Pärsia stiilis vaip ja paar möödunud sajandi keskpaigast pärit retroliku joonega mööblitükki.