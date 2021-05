FOTOD | Põnev kodu, kus betoon kohtub eksootilise sisustusega

Tegemist on neljaliikmelise pere koduga, mis asub Vilniuses looduskaunis kohas. Kui tavaliselt on eramutes magamistoad teisel ja elutuba koos köögiga esimesel korrusel, siis selles majas on vastupidi. Eramu põnevalt eklektilise interjööri autoriks on arhitekt Ieva Prunskaite ( www.prusta.lt ).