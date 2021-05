13 asja, mida mitte mingil juhul tolmuimejaga puhastada ei tasuks

Kui põrandale on sattunud üksikud juuksekarvad, on muidugi mõeldamatu neid enne tolmuimejaga imemist kokku korjata. Kui aga ees on suurem juuksuritöö ja lõikad juukseid otse põrandale, siis on soovitav kasutada selleks tolmuimeja asemel harja. Põhjus lihtne — juuksekarvad on kõige levinumad tolmuimeja ummistajad.