Nippe kauni ja mitmekülgse kiviktaimla rajamiseks

Kiviktaimla võib väikesele kodule väga palju juurde anda, sest seda saab kujundada nii kallakule kui ka muldterrasile. Selle tulemusel näevad väikesed pinnad välja palju suuremad ja mitmekesisemad. Peenra kuju rajatakse vabakujuliselt ehk looduspäraselt või korrapäraselt. Tavaliselt rajatakse elamu lähedusse pigem korrapäraseid kiviktaimlaid. Vabakujulise kiviktaimlaga annab aga ära kasutada looduse reljeefid — kallakud, künkad, ebatasasused jne.

Kiviktaimla asukohta valides, tuleb eelistada päikesepaistelist ja valgusrikast kohta ning eelkõige sobivad selleks kagu-, edela- ja lõunakallakud. Tasase maa-alaga aias, kus põhjavesi on sügaval, võib rajada kiviktaimla abil madala süvisaia. Selleks kaevatakse aia keskosa veelgi madalamaks ja kujundatakse sinna näiteks veesilm või muru, selle ümbrusesse aga rajatakse kiviktaimla taimedest ilus ja omapärane ringikujuline peenar.

Kui rääkida kiviktaimla rajamisest, siis tuleb kõigepealt muld hoolikalt ette valmistada, et hävitada kõik püsiumbrohud. Selleks tuleb kaevata kahe labidalehe sügavuselt maapind hargiga läbi ning võtta välja kõik umbrohujuured. Seejärel asetatakse kohale kivid, mis peavad olema oma kujult suured ja lamedad. Kividest on soovitatav kasutada maa-, raud- ja paekive olenevalt sellest, mis neist on kättesaadavad.

Kivid on vajalikud, et takistada vee aurustumist mullast, mistõttu muld püsib kivide all ja vahedes parajalt niiske ning jahe, üleliigne vesi valgub aga kiiresti ära. Kivid asetatakse kiviktaimlasse rõhtsalt, poolenisti mulla sisse ja väikese kaldega tahapoole, et sademeid hästi ära kasutada. Pikkust võiks kividel olla 30-60 cm.