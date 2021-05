15 kaunimat suvelille, mida algaval aiahooajal kindlasti kasvatada

Ahtalehine inglilill





Inglilill eelistab kuivemat pinnast ning talle ei tee häda ka kõige lõõskavam suvepäike. Meie kliimas vajavad need kuumalembesed taimed sooja ja tuulte eest kaitstud kasvukohta. Inglilill on ideaalne taim terrassil suurtes pottides kasvatamiseks.



Täispäike; õitseb suvel

Begooniad

Foto: Pixabay

Need valgetes, roosades ja punastes toonides õrnade õitega kaunitarid vajavad väga vähe hoolt ja tegelemist (pole tarvis ei närbunud õisi näpistada ega taime kärpida!). Sügise saabudes võid nad lihtsalt tuppa tuua või mugulad välja kaevata ning järgmisel aiahooajal uuesti kasvama panna.

Täispäike/osaline vari/täisvari; õitsevad suvel

Mätasharjad





Neid värvikaid kaunitare on saadaval mitme erineva õiekujuga ja laias valikus värvitoonides (mätasharju on punaseid, roosasid, oranže ja kollaseid). Nad kasvavad kiiresti ning neid on väga lihtne hooldada.

Täispäike; õitsevad suvel

Krüsanteemid





Kui soovid oma aiale suve lõpupoole või sügise hakul värve lisada, on krüsanteemid parim valik. Too kohalikust aiandist mõned taimed ning istuta need suurtesse pottidesse. Soovi korral võid krüsanteemid ka ise kevadel seemnest ette kasvatada.

Täispäike; õitsevad suve lõpul/sügise alguses

Kosmosed

Mida enam sa neid armsaid ja naiselikke õitsejaid tagasi lõikad, seda kõrgemaks (ja kiiremini) nad kasvavad. Kosmoste kauneid roosades, valgetes või lillakates toonides õisi jagub terveks suveks.



Täispäike; õitsevad suvel

Daaliad



Daalia on tuntud ka jorjeni või georgiini nime all. Need imekaunid õitsejad annavad su peenardele tõeliselt lopsaka ilme. Sorte on väga erinevaid — mõnede ümarad õied toovad oma mustriga silme ette meekärje, mõned meenutavad pojenge. Neid on väga lihtne kasvatada ning õige hoolitsuse korral võid taime juurikaid aastast aastasse sügisel välja kaevata ning kevadel uuesti mulda pista.

Täispäike; õitsevad suvel



Pelargoonid





Kaunista oma kõnniteeäärsed, terrass või eesaed pelargooni särtsakate õitega. Kui pelargoon kord hoo sisse saab, õitseb ta vahetpidamata mitmeid kuid järjest.