NÕUANDEID | Muru hooldamise põhitõed erinevatel aastaaegadel

Multšimine toimub sellisel viisil, et muru niitmisel lõiketera lõikab niidetud muruosad korpuse all väga peeneks. Selleks on vajalik muruniidukil spetsiaalne korpus, mis tekitab vajaliku õhuvoolu, et niidetud muru oleks niidutera kohal pidevalt ringluses. Multšerniidukitel on korpus ja lõiketera spetsiaalselt multšimise tarbeks välja töötatud, Peale niidetud muru purustamist laotatakse see murupinnale ühtlaselt tagasi, kus see osaliselt ära laguneb ja lagunemise käigus väärtuslikku looduslikku väetist eraldab. Mida väiksem on murutükk, seda vähem on sellel õhuvoolust tulenevat inertsi, seega tera ei aja teda enam korpuse all ringi.

Muruniitmine multšmeetodil omab mõningaid kindlaid eeliseid tavaniitmise ees. Regulaarne multšniitmine muudab muru oluliselt tihedamaks ja rohelisemaks ning elimineerib lisaväetamise vajaduse, sest muru saab pidevalt niitmise käigus looduslikku väetist. Lisaks puudub vajadus riisuda niidujäätmeid või tühjendada muruniiduki kogumiskasti.

Multšitud niidujäätmed ei kao pinnaselt suurema veevooluga ära, seetõttu saab multšmaterjalis sisalduv orgaaniline lämmastik järk-järgult ja ühtlaselt pinnasesse imenduda.