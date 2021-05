Kuidas külvata muruseemet, et tulemuseks oleks kaunis ja tihe muruvaip

Mõnele seemnesegule lisatakse vähesel määral ristikut, mis on hea õhulämmastiku koguja, parandades sellega ka mullastiku tingimusi. Arvestama peab aga sellega, et ristikumurul mängides määrduvad riided roheliseks ja ristik meelitab ligi mesilasi. Seega arvestage kõigi tingimustega ja leidke arvukate seemnesegude hulgast endale meelepärane.

Aeda, kus päikesega just kiita pole, tuleks valida varjumuru, mille seemnesegus on suur ülekaal punasel aruheinal. Pidage meeles, et varjumuru on mõeldud siiski poolvarjulisse kasvukohta, kuhu päikest peaks paistma vähemalt viis tundi päevas. Väga kehvades oludes, nagu näiteks kuivas, varjulises ja rohkelt tallatavates kohtades võiks proovida külvata lamba-aruheina sorti „Cristal“.

Tallamiskindla koduaiamuru jaoks tuleks valida tarbemurusegu, kus on ülekaalus aasnurmikas. Viimane armastab päikesepaistelist kasvukohta ja õhurikast saviliivast mulda. Ilumuru rajamiseks võiks kaaluda hariliku kasteheina muru, mis talub madalat niitmist ja on tihe, kuid ei talu tallamist.

Muruseemet valides arvestage kasvukoha, mulla omaduste ja sellega, kas soovite tallamiskindlat- või ilumuru. Võimalik on valida erinevate seemnesegude vahel: koduõue muru, Inglise muru, spordimuru, eliitmuru, kalmumuru, varjumuru, kiirmuru jne. Enim kasutatud murutaimed on aasnurmikas, punane aruhein (nendest kahest koosnevad enamik seemnesegusid), lamba aruhein, karjamaa raihein ja nende erinevad sordid.

Kõige parem aeg muru rajamiseks on aprill ja mai, kui maa on juba sulanud ja pehme, või hilissuvel augustis-septembri alguses. Kevadel külvatud muru vajab rohkem suvist kastmist, kuid sügisel tärganud noort muru võib talv enam kahjustada. Samuti võib muru külvata hilissügisel, siis aga idaneb seeme alles järgmisel kevadel. Et kasvav muru muutuks kauniks vaibaks, vajab see 20–30 cm sügavust viljakat ja vett kergelt läbilaskvat saviliivmulda, päikesepaistelist kasvukohta ning mulla happesust vahemikus pH 5,5–7.

Mulla ettevalmistamine

Mullakihi optimaalne paksus peaks olema 20–25 cm. Õhem kiht võib hiljem tähendada suuremaid kulutusi nii kastmisele kui ka väetamisele. Vajadusel tuleks mulda juurde vedada.

Tähelepanu tasuks pöörata ka veerežiimile ja liigniiskuse korral (kui maa on porine veel nädalaid pärast lume sulamist) rajada 5–10-meetriste vahedega ühe meetri sügavused dreenikraavid liigvee ärajuhtimiseks.

Järgmiseks sammuks on mullapinna puhastamine ehitusprahist, kividest ja umbrohust. Kui mulda sai juurde veetud, siis tuleb see nüüd laiali ajada. Mulla pealmise kihi läbikaevamisel eemaldage kõik umbrohud ja umbrohujuured. See on küll töömahukas, kuid koduaias tasub see töö ette võtta. Lihtsam viis on kasutada umbrohutõrjevahendit. Umbrohutõrjevahendite kasuks otsustades tuleb kindlasti järgida tootepakendil antud juhiseid.

Lõpuks tuleb muld kobestada. Otstarbekas on kasutada mullafreesi. Kobestades pinnast 2–10-päevaste vahedega, hävitate ka viimased tärganud umbrohud.

Muld kobestatud, saab asuda tasandamise juurde. Selleks on hea kasutada looreha. Pinnasele võiks anda väikese kalde majast aia poole, et vihmavesi majast eemale juhtida. Et anda seemnetele vajalik ühtlane külvisügavus, rullige mullapind mururulliga.

Kui muld on liiga happeline, siis saab seda neutraliseerida dolomiidijahuga (u 600 g/m²). Noore muru kasvu soodustamiseks puistake mullapind üle pikatoimelise väetisega, mis tõstab seemnete idanevust ja kiirendab murukamara tekkimist. Mõlemad saate mulda segada tasandamise käigus. Kahtluse puhul mulla happesuse või viljakuse osas tellige mulla analüüs Põllumajandusuuringute keskusest.

Muru külvamine