Maikuu aiatööd — millal on õige aeg erinevaid taimi külvata ja istutada?

Enamik suvelilli ja soojalembeseid aedvilju, nagu näiteks tomat, tasuks välja istutada alles mai lõpus, kui võib kindel olla, et külmaperioodid on tõepoolest möödas. Viimast toetab ka meie enda vana uskumus, mille järgi võis külmakartlikke taimi külvata ja istutada alates urbanipäevast ehk 25. maist. Nimelt võib öökülmadeta perioodi pikkus paikkonniti erineda kuni kaks kuud. Kõige pikem (180 päeva) on see saarte rannikualal, Kesk-Eestis 140 päeva, sisemaa madalamates piirkondades 130 päeva, aga Alutaguse, Kõrvemaa ja Lahkme-Eesti suurtel aladel ainult 115–120. Kui paljakäsi mulda sobrades ei hakka sõrmed külmetama ja vihmaussid on liikvel, siis ongi käes õige aeg peenraid teha.