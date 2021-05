FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Säästueelarvega sisse seatud kodukontor

Konkursile saatis oma töönurgast pildid Nora, kelle jaoks muutus kodukontori sisustamine aktuaalseks koroonaviirusega seotud piirangute tõttu. Kõige esimese asjana pandi paika eelarve ja vaadati ringi kasutatud asjade turul, kust võib alati leida toredaid ja vajalikke esemeid ning seda poolmuidu. Veebikirbukatel hoidsid silma peal ka sõbrannad, et mõni pärl kuskil märkamata ei jääks. Töölaud leidiski tee kodukontorisse ühe sõbranna vahendusel, kelle tuttavale see enam koju ei sobinud.

Töölaua kõrvalt leiab ühe põneva lillelise tugitooli, mis kuulub suuremasse diivani- ja tugitoolikomplekti. Kuna see komplekt oli 1970ndatel väga populaarne, siis Nora vanaemal oli neid lausa 2 komplekti. Üks kaubeldi endale ja taastati ära. Väiksemad asjad nagu valgusti ja riiul on IKEAst. Kollast värvi värvist kott-tool on pere lemmik ja leiab kasutust peaaegu kõikjal rännates ühest toast teise. Vahepeal on see kontoris ja vahepeal teleka ees lösutamiseks.