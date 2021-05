NÕUANDEID | Kuidas muuta väike korter avaramaks?

Julge kasutada suuri esemeid. Tihti valitakse väikesesse koju ka väike mööbel, kuid kui kasutada seinaga sama tooni suuri mööbliesemed, näivad nad visuaalselt palju kergemad. Mööbel justkui sulandub seina ja loob toast sügavama mulje. Jäta meelde, et alati ei pea mööblit seina äärde panema, proovi erinevaid nurki või pane midagi lausa keset tuba. Usu meid, see toimib!

Avaruse saavutamiseks ära unusta peegleid ja klaasist vaheseinu. Need ju lausa mitmekordistavad ruumi. Lisaks peeglitele loovad kerge ja õhulise illusiooni ka läbipaistvad esemed, näiteks klaasist laud. Niimoodi lood silmapette, mis paneb Sind uskuma, et ruum on tegelikkusest suurem. Põhjamaise kodu lemmikdetailiks on mustade raamidega klaasist õhulised vaheseinad ja uksed, mis muudavad kitsad koridorid, panipaigad ja väikesed ruumid mitmekordselt suuremaks.