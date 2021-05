TEE ISE │ Kuidas vana aiamööbel uuele ja värvikale elule äratada?

Kui tegemist on uue mööbliga, ei ole vaja teha midagi muud, kui kerge pesu ja karestamine. Sejärel võib värvimisega peale hakata. Kui puimööbel on eelnevalt õlitatud, tuleb pinda eelnevalt töödelda rasva eemaldava vahendiga, sest vesialuseline värv rasvadele ei nakku. Plasti ja metalli tuleb enne värvi töödelda nakkuvust parandava vahendiga — Fusion mineraalvärvidel on selliseks tooteks Ultra Grip, kuid võib kasutada ka tavalist ehituspoe kruntvärvi, sellisel juhul tuleb eelnevalt uurida, kas see välistingimuses kasutamiseks sobib. Vana hallikaks tõmbunud puitmööbliga tuleb rohkem vaeva näha. Hallikas puit on küll omamoodi dekoratiivne, aga värvi alla see ei sobi. Enne sellise puidu värvimist tuleb sellist puitu tugeva harja ja spetsiaalse puhastusvahendiga pesta. Vahendite valik on ehituspoes suur, oluline on teada, et kasutatv vahend ei sisaldaks õlisid, näiteks sobib selliseks pesuks hästi Viva Color Special Clean. Peale pesu vajab pind kindlasti veidi lihvimist, sest vee ja pesuga muutub puidu pind karedaks. Kindlasti on sellise töö juures asjakohased ka kaitseprillid ja pesu juures kummikindad. Töösoleva projekti puhul oli tegu väga heas korras õlitamata mööbliga ning sellele piisas kergest pesust ja karestamisest.