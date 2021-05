TASUB TEADA | Aiatöö tegijat ohustavad mitmed haigused. Mille vastu end vaktsineerida?

Eksklik on arvata, et puugi võib külge saada ainult metsast. Koduaia hooldatud muruplatsilgi on puugid juba varitsemas. Eesti looduses elavad puugid levitavad kahte inimesele ohtlikku haigust: puukentsefaliiti ja puukborrelioosi. Kuigi puukidest kannab vaid mõni protsent entsefaliiti, on tegu äärmiselt ohtliku haigusega ja vaktsiiniga tasub end igal juhul kaitsta. Borrelioosi vastu end kahjuks vaktsiiniga kaitsta ei saa ning haigust ravitakse antibiootikumidega.