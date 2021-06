Mis imeloom on minimaja ja miks seda tüüpi elamud maailmas iga päevaga populaarsemaks muutuvad?

Väikemajade populaarsus seisneb vähemalt Eestis lihtsamal ja kiiremal asjaajamisel. Kuni 20 m2 ehitusalase pinnaga majade püstitamiseks ei ole vaja taotleda ehitusluba ega koostada ehitusprojekti. Küll aga tuleb arvestada, et 20-ruutmeetrised vabaehitised peavad jääma kinnistule lubatava täisehituse ehk ehitisealuse pinna sisse ning muinsuskaitsealal oma aeda väikehoonet püstitades tuleb kinnistuomanikul taotleda muinsuskaitseametilt selleks luba. Ka tasub teada, et veekogude äärsed alad on ehituskeeluvöönd ja jõe või mere äärde ei tohi omavoliliselt isegi mitte pisikest saunamaja püsti panna. Välismaal on väga levinud ratastel väikemajad ja seda just põhjusel, et see võimaldab maja “parkida” sinna, kus ehitustegevus on keelatud.