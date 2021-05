FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Ajalooliste leidudega täidetud töönurgake

Konkursile laekus üks praktiline kodukontor, kus on igal esemel oma lugu rääkida. Kirjutuslaud on pärit arvatavasti esimese Eesti vabariigi ajast. See on läbinud omaniku käe all värskenduskuuri ja uue lauaplaadi. Peagi lisandub lauale ka Lutheri vabriku tool, mida praegu hoolega restaureeritakse. Nõukogude aega on meenutamas valge taburet, laualamp ning jalgadel peegel. Kardinad on pärit taaskasutuspoest. Isa tehtud on põrandakapp, mis on üks osa kunagi köögis kasutusel olnud seinakappidest. Uude korterisse kolides seinakapid enam köögis kasutust ei leidnud vaid said omale alla väikesed rattad ning nüüd toimivad need põrandakappidena. Isetegemise märksõna kehtib ka kirjatarvete kruusi kohta. Tegemist oli kontori omaniku esimese savikatsetusega, mis glasuuri defekti tõttu kahjuks vett ei pea, ent teenib hästi kirjatarvete topsina. Tuppa paistab kogu päeva vältel lõunapäike, seega on nurk valgusküllane. Kõige rohkem hindab konkursile pildid saatnud Kaire enda ümber taaskasutust, ise tehtnud asju ning iseloomu ja ajalooga esemeid.