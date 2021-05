10 nutikat ideed, kuidas kööki sisustades ruumi säästa

Kui tööpinda on vähe, kasuta ära tühjad seinad! Väga hea mõte on paigaldada ülemise kapirea alla metallist torud, kuhu saab kinnitada korvikesi või pisikesed lisariiulid. Nii väldid olukorda, kus niigi napi tööpinna kuhjavad üle erinevad vajalikud esemed.

Kui soovid tööpinda juurde võita, siis on heaks lahenduseks pisike köögisaar. Ühtlasi täidab see ka söögilaua funktsiooni.

Sügavatest köögikappidest on tihti ebamugav asju leida ning selleks, et tagapool olevaid nõusid või kuivaineid kätte saada, tuleb eespool olevad asjad välja tõsta. Paremaks ja ruumi säästvamaks alternatiiviks on välja tõmmatavad riiulid, kuhu mahuvad kompaktselt ära nii toiduvarud kui köögitarbed. Nii võid kindel olla, et iga ruutsentimeeter saab mugavalt ja funktsionaalselt säästetud.