Üheksa nippi, kuidas kujundada õue mõnus istumisnurgake

Ühe suure aia saab eraldada väiksemateks nurgakesteks näiteks põõsastega, eraldusseinadega või hekkidega. Lisaks saab nii jätta aiast suurema mulje, sest ühest otsast ei näe teise otsa ja seetõttu tundub, et aias on palju rohkem ruumi. Lisaks tekib nii mitu mõnusat istumiskohta. See on eriti hea siis, kui peres on palju inimesi.