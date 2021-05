Milline töötasapind kööki valida? Erinevate materjalide head ja vead

Kõrgsurvelaminaat on paljudel juhtudel köögi töötasapinnana esmane valik. Õigel kasutamisel rõõmustab see tööpind teid aastaid. Kõrgsurvelaminaati müüakse suure plaadina. Standardsed mõõdud: 4100*600*38 mm.

Täispuidust töötasapind loob sooja ja hubase maakodu tunde. Peamiselt kasutatakse tööpinnana tamme ja saarepuud. Need on väga tugevad ja vastupidavad. Viimistluseks kasutatakse nii õlivaha, kui lakkimist.

Köögitasapinnad tehiskivist on kogu maailmas väga populaarsed. Materjali paksus on 12 mm ja plaadi standardmõõdud 3600 * 760 mm. Seda materjali nimetatakse Eestis veel mitme nimega: komposiitkivi, akrüülkivi, korian. Inglise keeles solid surface.

Tehiskivi, nagu nimigi ütleb, on tehismaterjal, mis enamasti koosneb marmori tolmust, boksiidist, akrüülist, polüestervaigust ja pigmentidest. Kõige esimesena valmistas seda materjali 1967. aastal firma DuPont, kes patendeeris selle Corian® nime all (eesti keeles nimetus — korian). DuPont™ Corian® on kõige laiema värvivalikuga, pakub rohkem lisavõimalusi ning on kõige vastupidavam agressiivsetele kemikaalidele.